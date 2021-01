Crisi di governo, Zingaretti: “Ora dobbiamo voltare pagina”

"Ieri abbiamo evitato il salto nel buio di una crisi e abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo agire su due fronti: i problemi degli italiani e una prospettiva politica del governo", ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti a Radio Immagine, emittente Dem. Zingaretti ha poi aggiunto di aver sentito il premier Conte ieri sera: "C'è assoluta consapevolezza di muoverci su questi due fronti". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – COSA SUCCEDE ORA - LO SPECIALE)

Zingaretti: "Ora è il momento di voltare pagina”

"Il Pd ha svolto un ruolo importante in questa crisi, non siamo stati fermi e non siamo stati silenti. L'Italia ha potuto contare su un Pd unito e unitario e questo ha fatto la differenza. Unito perché abbiamo avuto la consapevolezza di dare un contributo senza polemiche, unitario perché abbiamo fatto di tutto per tenere insieme la maggioranza", ha poi aggiunto il segretario del Pd. "Ora è il momento di voltare pagina, di rafforzare la forza parlamentare del Governo perché è un Governo che trova la sua legittimazione nel voto parlamentare – ha proseguito Zingaretti – "L'esito dei voti di fiducia alla Camera e al Senato dimostra che non c'era nessun altra ipotesi di governo che potesse prendere più voti nel passaggio parlamentare".