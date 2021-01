Covid Roma, scuola: al Visconti liceali in sciopero contro la dad

"Visconti in sciopero pe sicurezza e futuro. Maturità 2021: di che morte moriremo?" si legge in uno striscione che gli studenti hanno mostrato sulle scale di ingresso del liceo

Una trentina di studenti del Liceo Ginnasio Visconti di Roma, che oggi avrebbero dovuto seguire le lezioni a distanza, hanno deciso di scioperare invitando anche gli altri a disertare le lezioni. I ragazzi chiedono ancora una volta un rientro in classe in sicurezza con norme che consentano a tutti di seguire le lezioni in presenza. Sit e scioperi della dad sono previsti in tutti i licei romani, come in altre città d'Italia tra cui Milano.

"Visconti in sciopero pe sicurezza e futuro. Maturità 2021: di che morte moriremo?" si legge in uno striscione che gli studenti hanno mostrato sulle scalette di ingresso del liceo romano. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)