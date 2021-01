Scuola, a Roma compare opera della street artist Laika contro la dad

Le parole dell'artista

“Per i ragazzi tornare a scuola è fondamentale per riacquistare la socialità perduta, per permettere agli studenti più in difficoltà di recuperare. Questi mesi - spiega l'artista in una nota - hanno dimostrato che la didattica in presenza non è sostituibile. L’ISTAT segnala che il 45,4% degli studenti di 6-17 anni (pari a 3 milioni 100mila) ha difficoltà nella didattica a distanza per la carenza di strumenti informatici in famiglia, che risultano assenti o da condividere con altri fratelli o comunque in numero inferiore al necessario". "La scuola dovrebbe essere una priorità per il nostro paese - conclude Laika -. Le istituzioni hanno l’obbligo di garantire il normale svolgimento delle lezioni rispettando tutte le norme anti contagio. Negli ultimi anni la spesa per l’istruzione è stata costantemente tagliata, è il momento di invertire la rotta".