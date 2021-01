Vaccini Roma, partiti i richiami allo Spallanzani: 130 entro domani

Al via i richiami dei vaccini anti Covid all'Ospedale Spallanzani di Roma. "Tra oggi e domani vaccineremo gli operatori sanitari e Uscar vaccinati il 27 dicembre", ha detto il Direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - LA SITUAZIONE A ROMA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Sono 130 i richiami

In tutto 130 richiami tra oggi e domani, mentre gli over 80 già prenotati per la prima dose sono tantissimi: "tra ieri e oggi ne abbiamo vaccinati circa 500", ha aggiunto Vaia.