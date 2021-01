Lanuvio, 5 morti in casa di riposo: è lutto cittadino

La struttura è stata posta sotto sequestro e si indaga sulle cause della disgrazia accaduta a Villa dei Diamanti. Sono state trovate tracce di monossido di carbonio, ma non ne è stata ancora individuata la fonte

Lutto cittadino oggi a Lanuvio, vicino Roma, dove cinque anziani ricoverati in una casa di riposto sono morti per le esalazioni di monossido di carbonio. Altre sette persone, tra cui due operatori, sono gravi. La struttura è stata posta sotto sequestro e si indaga sulle cause della disgrazia accaduta a Villa dei Diamanti. Sono state trovate tracce di monossido di carbonio, ma non ne è stata ancora individuata la fonte. Nella casa di riposo la sera prima erano stati individuati anche 12 positivi al Covid-19, nove ospiti e tre operatori. (LA TRAGEDIA)

Il sindaco: "La nostra ccomunità è in lutto"

"La nostra comunità è in lutto. Ci stringiamo alle famiglie delle vittime e nel rispetto delle indagini rimaniano in attesa di capire dagli inquirenti cosa è accaduto", le parole di Luigi Galieti, sindaco di Lanuvio.