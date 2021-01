Lanuvio, 5 morti in casa di riposo: ipotesi intossicazione monossido

L'allarme è stato dato da un addetto della struttura che arrivando questa mattina ha trovato tutti i 12 presenti, due operatori sanitari e 10 ospiti, privi di sensi. Sette persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni

Cinque ospiti della casa di riposo Villa dei Diamanti a Lanuvio, vicino Roma, sono morti e altre sette persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni. Secondo le prime ipotesi i decessi sarebbero stati causati da un'intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è stato dato da un addetto della struttura che arrivando questa mattina ha trovato tutti i 12 presenti, due operatori sanitari e 10 ospiti, privi di sensi. Sul posto sono giunti i carabinieri e vigili del fuoco. I soccorritori del 118 hanno trasportato in ospedale in gravi condizioni 5 ospiti e 2 operatori, mentre i vigili del fuoco hanno avviato le verifiche per rilevare eventuali sostanze nocive all'interno della struttura.

Sibilia: “Una tragedia che lascia sgomenti”

"Esprimo il mio più profondo cordoglio ai familiari delle 5 persone che la scorsa notte hanno perso la vita nella Rsa Villa dei Diamanti a Lanuvio – ha commentato il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia - Secondo le prime ipotesi, ora al vaglio degli investigatori, il decesso sarebbero stato determinato da esalazioni di monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il nucleo Nbcr dei Vigili del Fuoco di Roma. Una tragedia che lascia sgomenti e ci impone una ulteriore riflessione sull'importanza della prevenzione antincendio, soprattutto in luoghi destinati ai più fragili, come nel tragico evento di cui si ha notizia in questi momenti", ha concluso Sibilia.