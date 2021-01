Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I casi a Roma scendono a quota 500. Nel Lazio diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e i ricoveri. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:03 - Asl Roma 3, 250 test al giorno con Operazione Scuola Sicura

Avviato il 4 gennaio lo screening su 39mila studenti tra i 14 e i 19 anni del Litorale Romano, in meno di una settimana effettuati circa 250 tamponi rapidi al giorno; 16 i positivi accertati. Nella Asl Roma 3, che comprende tra le altre le popolose zone di Ostia e Fiumicino, l'operazione "scuola sicura" è ormai nel vivo, pur se la platea dei potenziali utenti è entrata in gioco solo in minima parte. Sono stati fatti in media circa 250 tamponi rapidi al giorno agli studenti che ne hanno fatto richiesta, con una oscillazione del 26% di studenti sul totale dei tamponi rapidi. Sono 16 i soggetti trovati positivi, "una percentuale per ora rassicurante e la campagna funziona - rileva la Asl - lo screening per tamponi rapidi per gli studenti delle medie superiori durerà fino a fine mese, ma non sono escluse proroghe. Il rientro in classe posticipato per il permanere dell'effetto Covid renderà il prolungamento dello screening un atto dovuto". "Gli studenti delle scuole superiori - spiega il Commissario Straordinario della Asl Roma 3 Giuseppe Quintavalle - su base volontaria potranno effettuare il tampone rapido in uno dei drive in dislocati lungo il litorale. È un modo per garantire nella massima sicurezza la ripresa delle lezioni". Gli studenti interessati al test possono prenotare il tampone rapido in uno dei drive in messi a disposizione dalla Asl Roma 3 attraverso il proprio codice fiscale su salutelazio.it - Prenota drive in - Campagna studenti. Non c'è bisogno di ricetta medica.



7:14 - A Roma i casi scendono a quota 500

Nel Lazio su oltre 10mila tamponi ieri si sono registrati 1.254 casi positivi, 45 i decessi e +1.113 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%. I casi a Roma scendono a quota 500.