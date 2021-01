Covid, turismo: protesta in piazza a Roma degli agenti di viaggio

"Noi di Maavi #nonsmetteremodiviaggiare", questo lo slogan degli agenti di viaggio per la manifestazione in piazza del Popolo

Sul posto anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che su Twitter pubblica una foto della protesta: "In piazza a Roma con il Maavi, movimento autonomo agenzie di viaggio italiane, una delle categorie più colpite dalla crisi".

"Noi di Maavi #nonsmetteremodiviaggiare". Sotto questo slogan si sono raccolti oggi gli agenti di viaggio per una manifestazione in piazza del Popolo a Roma. "Durante la manifestazione daremo voce sia a noi di Maavi ma anche a Fiavet Lazio, e a tanti di voi, agenti di viaggio, tour operator, commerciali, rappresentanti di nuove aperture" sottolinea Enrica Montanucci, presidente del Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio Italiane.

"Protesta da sostenere"

A sostenere la manifestazione organizzata dal Maavi anche Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio: "L'emergenza sanitaria, con le relative chiusure e con l'impossibilità di effettuare o programmare viaggi, ha rappresentato e rappresenta un vero e proprio cataclisma per le Agenzie di viaggio, che sono letteralmente in ginocchio: condividiamo appieno, perciò, la protesta di Roma". "Sia gli imprenditori che i lavoratori del settore - sottolinea Marini - stanno vivendo un incubo, senza che il Governo alzi un dito: basti pensare che, senza un motivo, le Agenzie di viaggio sono state escluse dal Decreto Ristori bis. E, adesso, si parla di un intervento di circa 100 milioni di euro, vale a dire un'elemosina e nulla più. L'ottimo 2019 delle Agenzie di viaggio, che avevano dimostrato di essersi sapute adeguare a un mercato in continua evoluzione, è stato cancellato dalla pandemia e il 2020, che doveva essere l'anno del boom, è stato, invece, quello della tragedia".