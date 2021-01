Scuola, manifestazioni degli studenti a Roma contro la Dad. VIDEO

Sono riprese oggi, a Roma come in diverse altre città italiane, le mobilitazioni per chiedere che la riapertura delle scuole sia propritaria. Nella Capitale una manifestazione è stata indetta da alcuni licei tra i quali il Pasteur e il Tasso, altre mobilitazioni sono in corso davanti al Ministero dell'Istruzione e alle prefetture. Nuove proteste sono state organizzative anche per i prossimi giorni.

Le proteste a Roma

Oggi a Roma una serie di lezioni si tengono all'aperto, davanti a istituti superiori chiusi dopo la decisone nel Lazio di rinviare il ritorno in classe al 18 gennaio salvo ulteriori slittamenti. La Rete degli studenti medi ha organizzato un presidio simbolico davanti alla Prefettura. Previste anche lezioni dei Giuristi Democratici al Brancaleone, una davanti al liceo Albertelli e un'assemblea sulla scuola del collettivo Plinio a Villa Torlonia. Davanti al liceo Cavour lezione con Marco Damilano.