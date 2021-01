Roma, 400 tifosi della Lazio in piazza per i 121 anni del club

Nonostante le norme anti-Covid in vigore, i sostenitori dei biancocelesti si sono ritrovati ieri pomeriggio in piazza della Libertà, nel quartiere Prati, per i festeggiamenti

Nonostante le restrizioni in vigore per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, circa 400 tifosi della Lazio si sono dati appuntamento per festeggiare i 121 anni della squadra in piazza della Libertà, nel quartiere Prati, al centro di Roma. Le autorità, secondo quanto riferito da fonti di polizia, non erano state avvisate del raduno, che si svolge ogni anno per l'anniversario della squadra, ma la manifestazione si è conclusa senza criticità. (TUTTI GLI AGGIORNAMENT - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)