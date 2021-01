Roma, furto di vestiti in un centro commerciale: due arresti

Hanno rubato 362 capi di abbigliamento, per un valore di oltre 2mila 600 euro, dagli scaffali di un noto negozio del nuovo centro commerciale Maximo, ma sono state scoperte. A dare l'allarme è stato il personale della vigilanza, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Eur che hanno bloccato le tre complici, romene con precedenti, di 34, 32 e 16 anni. Le maggiorenni sono state arrestate mentre la 16enne è stata denunciata. Le tre, per non dare nell'occhio, avevano nascosto la merce in alcuni passeggini e buste.