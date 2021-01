Centinaia di uccelli morti in centro a Roma per i botti di Capodanno

Numerosi volatili sono precipitati al suolo, stroncati probabilmente da infarti mentre cercavano di sfuggire ai petardi e ai fuochi d’artificio fatti espolodere in tutta la Capitale (foto Instagram: Massimiliano Zossolo - Welcome to favelas)

Una vera e propria strage di uccelli si è verificata nella notte in centro a Roma a causa dei botti di Capodanno. Numerosi volatili, per lo più storni, sono precipitati al suolo, stroncati probabilmente da infarti mentre cercavano di sfuggire ai petardi e ai fuochi d’artificio fatti espolodere in tutta la Capitale, nonostante il divieto disposto dall’ordinanza comunale emessa 24 ore prima. Diverse le foto e i video pubblicati questa mattina sui social, che mostrano centinaia di carcasse sparse sulle strade in diverse zone della città, come in via Cavour, attorno alla stazione Termini e via Nazionale, all’Esquilino e a Colle Oppio.

“Il fantastico risultato di questa notte a Roma. L'essere umano non si smentisce mai. I botti per lui sono una necessità”, commenta su Facebook Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali.