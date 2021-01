Capodanno, ad Asti 13enne morto per ferite causate da un petardo

In tutta Italia sono stati 229 gli interventi dei vigili del fuoco legati ai festeggiamenti, in netto calo rispetto ai 686 dello scorso anno a causa delle restrizioni anti-Covid. Nel Milanese un uomo di 54 anni ha subito l'amputazione di due dita e un trauma addominale, in Irpinia un 16enne rischia di perdere la mano destra e l'occhio destro. Nove le persone ferite a Roma, a Cagliari un 29enne ha perso una mano Condividi:

Sono stati 229 la notte scorsa gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno (quando erano stati 686) grazie alle restrizioni per il Covid. Ma non sono mancati gli incidenti, i feriti e, in un caso, una vittima: ad Asti un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un petardo. Il numero maggiore di interventi (45) anche quest'anno nel Lazio (lo scorso anno erano stati 171), a seguire Campania (40), Puglia (24), Veneto (19), Lombardia (18), Sicilia (17) e Liguria (16).

La tragedia ad Asti leggi anche Asti, viene ferito da petardo: morto 13enne Il 13enne deceduto ad Asti, che viveva nel campo nomadi di via Guerra, aveva riportato ferite all’addome causate da un petardo. Soccorso immediatamente e trasportato all'ospedale, è arrivato al pronto soccorso già in arresto cardiaco. Danni ad alcune strutture all'interno del pronto soccorso di Asti e nel parcheggio sono stati provocati dai familiari del 13enne che avrebbero voluto vedere il ragazzino, sul cui corpo però verrà disposta un'autopsia. Al momento viene ipotizzato che le lesioni siano state causate dallo scoppio di un petardo ma non si esclude del tutto un colpo di pistola.

Nel Napoletano donna ferita alla testa da un proiettile leggi anche Calo feriti per botti a Napoli, donna colpita da proiettile vagante Sono stati otto i feriti da botti registrati quest'anno tra Napoli e provincia, tre nel capoluogo e cinque nell'hinterland (lo scorso anno erano stati 48). Tra loro c'è una donna colpita alla testa da un proiettile vagante, esploso durante gli spari dei botti dopo la mezzanotte. Si trovava a casa dell'anziana madre a Mugnano quando, affacciatasi al balcone, è stata raggiunta dal colpo che l'ha ferita all'occipite. La donna è ricoverata al Cardarelli, non in pericolo di vita e sarà operata nei prossimi giorni per estrarre il proiettile. Gli altri incidenti nel Napoletano Tra le segnalazioni raccolte dalla Questura partenopea in nottata c'è quella di un 30enne di Camposano (Napoli), feritosi a una mano mentre, intorno alle 4, raccoglieva in strada petardi inesplosi. Non è grave ma sarà denunciato per violazione del coprifuoco. Degli otto feriti registrati tra Napoli e provincia, sei sono stati medicati e dimessi; restano ricoverati solo la donna di Mugnano raggiunta alla testa da un proiettile vagante e un uomo di 57 anni, al Vecchio Pellegrini di Napoli per ferite a una mano. Lo scoccare del nuovo anno è stato salutato da almeno quarantacinque minuti di fuochi d'artificio, nel capoluogo e nell'hinterland. Una festa ad alto volume di botti, in cui sono stati uditi esplodere molti ordigni ad alto potenziale e si sono registrati comportamenti poco prudenti, come le batterie di razzi fatte partire per mezz'ora da un cortile condominiale di viale Colli Aminei, a Napoli, a pochi centimetri dai cassonetti della spazzatura.

Un ferito grave nel Milanese leggi anche Milano, calo feriti per botti. Uomo perde 2 dita a causa di un petardo La fine del 2020 anche a Milano e nel Milanese sembra segnare un minimo storico di botti e feriti rispetto alla media. Secondo i primi dati nel passaggio al 2021 si è festeggiato molto meno con circa "la metà degli interventi del 118 per un Capodanno normale". Secondo le prime informazioni raccolte da 118, forze dell'ordine e Vigili del Fuoco, i botti hanno causato un solo ferito grave, a San Giuliano Milanese, ieri intorno alle 19, dove un uomo di 54 anni, per lo scoppio di un grosso petardo, ha subito l'amputazione di due dita e un trauma addominale, finendo ricoverato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Nelle ore a cavallo della mezzanotte, invece, l'unico medicato è un giovane che intorno alle 2, a Milano, ha subito un trauma alla mano destra per un petardo, ma che non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale. A completare il bilancio di fine anno alcune denunce delle forze dell'ordine per “procurato allarme” nei confronti di soggetti sorpresi a sparare con delle scacciacani, e qualche sanzione per la violazione del Dpcm. In Irpinia un 16enne ferito gravemente Rischia di perdere la mano destra e l'occhio destro un ragazzino di 16 anni di Solofra che è stato investito dall'esplosione di un petardo forse difettoso o forse maneggiato impropriamente. Il giovane è stato portato prima al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, dove gli sono state fornite le prime cure. Per la gravità del caso i medici hanno però disposto il trasferimento all'ospedale Pellegrini di Napoli, dove il ragazzo sarà operato alla mano. Il giovane si trova infatti ancora ricoverato e le sue condizioni sono considerate serie. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Solofra, per verificare eventuali responsabilità dei genitori del ragazzo.