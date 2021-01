Calo feriti per botti a Napoli, donna colpita da proiettile vagante

La donna si trovava a casa dell'anziana madre a Mugnano quando, affacciatasi al balcone, è stata raggiunta dal colpo che l'ha ferita all'occipite. È ricoverata al Cardarelli e non è in pericolo di vita

Netto calo a Napoli dei feriti per i botti di Capodanno che sono stati otto, tre nel capoluogo e cinque in provincia mentre lo scorso anno erano stati 48. Tra i feriti, tutti maggiorenni, nessuno è in pericolo di vita. Tra le segnalazioni raccolte dalla Questura partenopea in nottata c'è quella di un 30enne di Camposano (Napoli), feritosi a una mano mentre intorno alle 4 raccoglieva in strada petardi inesplosi. Non è grave, ma sarà denunciato per violazione del coprifuoco.

Donna ferita alla testa da proiettile

Tra i feriti c'è una donna colpita alla testa da un proiettile vagante, esploso durante gli spari dei botti dopo la mezzanotte. Si trovava a casa dell'anziana madre a Mugnano quando, affacciatasi al balcone, è stata raggiunta dal colpo che l'ha ferita all'occipite. Si è trattato di una tragedia sfiorata: la donna è ricoverata al Cardarelli, non in pericolo di vita, con il proiettile ritenuto. Sarà operata nei prossimi giorni per estrarlo.

Sei persone medicate e dimesse

Lo scoccare del nuovo anno è stato salutato da almeno quarantacinque minuti di fuochi d'artificio, nel capoluogo e nell'hinterland. Una festa ad alto volume di botti, in cui sono stati uditi esplodere molti ordigni ad alto potenziale e si sono registrati comportamenti poco prudenti, come le batterie di razzi fatte partire per mezzora da un cortile condominiale di viale Colli Aminei, a Napoli, a pochi centimetri dai cassonetti della spazzatura, con evidente rischio di incendi. Degli otto feriti registrati tra capoluogo e provincia, sei sono stati medicati e dimessi. Restano ricoverati solo la donna di Mugnano raggiunta alla testa da un proiettile vagante e un uomo di 57 anni al Vecchio Pellegrini di Napoli per lo sfacelo di una mano.