Maltempo, forte vento a Roma: caduti alberi e rami. Ferito un passante

Oltre 50 gli interventi effettuati dalla polizia locale in queste ore. Dalle 10:30 è stata chiusa in entrambe le direzioni via Pietralta

Giornata di forte vento a Roma, dove gli agenti della polizia locale hanno già compiuto oltre 50 interventi per danni provocati dalle condizioni meteo avverse. Un uomo di 61 anni è rimasto ferito per la caduta di un albero sulla sede stradale nel quartiere Flaminio. E' successo alle 12 circa in via Raffaele Stern. Il passante è rimasto contuso a un braccio e alla testa. Sul posto la squadra di Prati dei vigili del fuoco e il personale del 118.

A causa della caduta di rami, inoltre, sono state effettuate deviazioni al traffico in via di Conca d'Oro, via della Moschea altezza viale Parioli, via Aurelia Antica e via Edmondo de Amicis, mentre alle 10:30 è stata chiusa in entrambe le direzioni via di Pietralata a seguito della caduta di un albero. Non si registrano feriti. (EMERGENZA MALTEMPO AL NORD - PREVISIONI METEO)