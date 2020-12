Incendio in un appartamento a Roma: otto persone intossicate

Poco prima delle 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via di Sant'Adautto, a Roma, per un incendio in un appartamento. L'abitazione, ubicata al primo piano di un palazzo, è stata parzialmente distrutta dalle fiamme e ritenuta inagibile dai vigili del fuoco intervenuti. Sono otto le persone trasportate in ospedale dal 118 per aver inalato il fumo causato dal rogo.