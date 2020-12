Covid Roma, Urbi et Orbi e Angelus di Papa Francesco al chiuso

Lo ha comunicato la Sala stampa vaticana "in considerazione delle nuove restrizioni adottate per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19"

Papa Francesco pronuncerà il messaggio natalizio e impartirà la benedizione 'Urbi et Orbi' nell'Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano a causa dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA NEL LAZIO E A ROMA). Lo ha comunicato la Sala stampa vaticana "in considerazione delle nuove restrizioni adottate per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19".

La recita dell'Angelus avverrà nella Biblioteca

Nella nota si legge che "come comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia, il prossimo 25 dicembre, Solennità del Natale del Signore, Papa Francesco pronuncerà il Messaggio natalizio e impartirà la benedizione 'Urbi et Orbi' nell'Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano. Nei giorni 26 e 27 dicembre 2020 e 1, 3 e 6 gennaio 2021, la recita dell'Angelus avverrà nella Biblioteca".