Covid Lazio, focolaio in convento: 70 suore positive a Tuscania

Dopo i 20 casi di Coronavirus segnalati ieri, salgono a 70 i contagi in un convento a Tuscania. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Lazio specificando che "la Asl di Viterbo ha comunicato la positività di 50 suore del Convento di Tuscania che si sommano alle 20 comunicate nella giornata di ieri. Si è conclusa l'indagine epidemiologica e sono state attivate tutte le misure di isolamento della struttura e di prevenzione al fine del contenimento della diffusione del virus".