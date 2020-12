Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Decine gli interventi da parte delle pattuglie della polizia locale questa mattina per agevolare il più possibile la circolazione stradale e per verificare il rispetto delle norme anti Covid

13:46 - Scoperte due feste private in centro

Due feste private sono state scoperte nella notte dalla polizia locale al centro di Roma. Il primo intervento in una casa vacanze, dove gli agenti hanno trovato una decina di ragazzi che avevano organizzato una festa. Alcuni, all'arrivo della pattuglia, si sono nascosti in terrazzo ma sono stati tutti identificati e sanzionati. Tra loro anche dei minorenni affidati ai rispettivi genitori. Poco dopo e non distante dalla casa vacanze, i vigili sono intervenuti in un affittacamere dove era in corso un evento con la presenza di un gruppo di persone riunite in una sala. Diverse le irregolarità riscontrate, dalla somministrazione di cibo e bevande senza titolo alla mancata osservanza delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 per un totale di oltre 4mila euro di sanzioni elevate nei confronti del gestore dell'attività.

13:32 - In aumento passeggeri alla stazione Termini

In aumento i passeggeri alla stazione Termini di Roma e negli altri scali ferroviari della città. Al momento non si registrerebbero criticità. Le stazioni ferroviarie sono sotto la lente delle forze dell'ordine per i controlli anti-assembramento in vista delle festività natalizie. Da lunedì, secondo quanto si è appreso, verranno ulteriormente incrementati a Termini i controlli alla luce delle restrizioni che scatteranno sugli spostamenti fuori Regione. Scatteranno controlli sui passeggeri in partenza e saranno potenziate anche le verifiche sugli arrivi da fuori Regione. I treni anche per le festività continueranno a viaggiare a capienza ridotta.

13:27 - Spallanzani: "193 ricoverati, finora 1551 dimessi"

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 193 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 35 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1551. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Istituto.

12:52 - Traffico a Roma, in molti a passeggio per shopping

Traffico intenso in diverse zone della Capitale e in molti a passeggio nelle vie dello shopping nell'ultimo sabato prima di Natale. Decine gli interventi da parte delle pattuglie della polizia locale questa mattina per agevolare il più possibile la circolazione stradale e per verificare il rispetto delle norme anti Covid. Particolare attenzione alle strade a maggior interesse commerciale, tra cui la zona di Boccea, via Cola di Rienzo, via Appia e il Tridente, dove è in atto il dispositivo di controllo interforze disposto dalla Prefettura di Roma. Al momento, secondo quanto si è appreso, non sarebbero state rilevate criticità tali da procedere con chiusure nelle principali vie dello shopping.