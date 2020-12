Regeni, Corrado Augias restituirà la Legion d'onore per protesta

Il giornalista e scrittore Corrado Augias ha annunciato che oggi restituirà la Legione d’onore ricevuta in segno di protesta dopo l’assegnazione dello stesso riconoscimento al presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, “complice di efferati criminali”. L’annuncio attraverso una lettera indirizzata al quotidiano La Repubblica.

“Sento di doverlo fare per il profondo legame culturale e affettivo che mi lega alla Francia”, Paese d’origine del padre, scrive il giornalista 85enne nella lettera in cui critica la scelta del presidente Macron “per la memoria dello sventurato Giulio Regeni (studente sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016) ma anche per la Francia, per l'importanza che quel riconoscimento ancora rappresenta dopo più di due secoli dalla sua istituzione”.

Il riconoscimento all’Eliseo

Durante la visita di Stato a Parigi il 7 dicembre, il presidente Emmanuel Macron, ha decorato il suo omologo egiziano con la più alta distinzione francese, la Grand-Croix de la Légion d'Honneur, anche se ciò non è stato annunciato pubblicamente e non figurava nell'agenda ufficiale della visita. Il fatto è stato confermato dall'Eliseo solo dopo la diffusione di immagini da parte della presidenza egiziana, riprese in Francia dalla troupe della trasmissione 'Quotidien', di TMC. "Per la prima volta siamo dovuti andare sul sito internet di un regime autoritario per sapere quello che succede all'Eliseo", ha detto il giornalista Yann Barthes presentando il filmato della consegna. Lo stesso Barthes ha precisato poi che "si tratta di un'onorificenza che viene concessa a tutti i presidenti in visita di Stato in Francia". Il capo di Stato egiziano è al centro di dure critiche anche per il caso di Patrick Zaki.

Il ringraziamento ad Augias dei genitori di Giulio Regeni

"Grazie a Corrado Augias per la decisione di restituire la Legion d'onore poiché è la stessa onorificenza consegnata ad Al Sisi. L'esempio di Augias è di meravigliosa coerenza e di sostegno per le cause per i diritti civili". Così Paola e Claudio Regeni hanno commentato l’iniziativa nel corso della trasmissione "Che tempo che fa".

La replica dell’ambasciatore francese: “No ai compromessi sui diritti”

"Ho grande rispetto per Corrado Augias. La Francia è in prima linea per i diritti umani e non fa compromessi. Più casi sono stati discussi durante la visita del Presidente Al-Sisi a Parigi, nel modo più adeguato per più efficacia". E' il tweet dell'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset.

Fico: “Apprezzo la decisione di Augias”

"Trovo apprezzabile e significativa la decisione di Corrado Augias di restituire la Legion d'onore. L'Europa deve essere unita e solidale, mai egoista, ancor di più quando sono in gioco i diritti fondamentali, il cui rispetto è il nucleo fondante del nostro stare insieme". Così su facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.