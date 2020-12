Covid Roma, a San Basilio donatori di sangue della polizia. VIDEO

Quest’oggi a Roma, nel quartiere San Basilio, si è svolto un presidio dell’associazione di donatori di sangue volontari del corpo della polizia di Stato “Donatori Nati”. Presenti anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il questore capitolino Carmine Esposito e il prefetto della Capitale, Matteo Piantedosi, donatore volontario da 40 anni (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LAZIO E A ROMA).

“Collaborazione con l’ospedale San Filippo Neri”

Un portavoce, intervistato da Sky TG24, ha spiegato: “Abbiamo questa collaborazione con l’ospedale San Filippo Neri, una delle prime convenzioni che abbiamo sottoscritto, e contiamo di avere oltre 40 donatori e soprattutto confidiamo nella partecipazione dell’autorità per far sì che il messaggio della donazione arrivi forte e il più lontano possibile”. Un membro dell’associazione ha poi aggiunto: “È importante questa iniziativa perché si danno i segni della vita. Questi sono i valori di cui oggi hanno bisogno i giovani: vedere che lo Stato ha a cuore questo quartiere. È un grande messaggio di speranza e di buon e santo Natale”.

Le parole del prefetto

Ai microfoni di Sky TG24, il prefetto di Roma ha dichiarato: “Sono iniziative che cercano di coniugare il senso civico legato alla cultura della donazione e a quella che è anche la cultura della legalità. Quindi San Basilio, per dare un’opportunità a noi tutti di vedere come in contesti come questo tipo di cultura possa trovare compiutezza anche qui”.