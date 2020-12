Covid Roma, folla in centro per lo shopping natalizio. VIDEO

Tante persone si sono riversate oggi nelle vie centrali della Capitale. Ininterrotti i controlli da parte delle forze dell'ordine, in particolare nell'area del Tridente, via del Corso, piazza di Spagna e la zona di via Cola di Rienzo, via Ottaviano e via Candia

Folla quest'oggi in centro a Roma, in particolare nelle vie dello shopping, dove tanta gente si è riversata per gli acquisti di Natale, creando lunghe code all'esterno dei negozi. Una scena simile a quella di ieri, quando è stato necessario attuare alcune chiusure su via del Corso in corrispondenza delle intersezioni con via del Parlamento, via della Vittoria e piazza del Popolo ad intervalli di circa 15 minuti, nonché la chiusura delle fermate metro "Flaminio" e "Spagna" per circa 2 ore. Ininterrotti per tutta la giornata i controlli da parte delle forze per verificare il rispetto del distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, in particolare nell'area del Tridente, via del Corso, piazza di Spagna e la zona di via Cola di Rienzo, via Ottaviano e via Candia.