Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Previsto valore Rt in calo e sotto l'1. Diminuisce l'incidenza, migliorano sensibilmente il tasso di occupazione dei posti letto Covid e delle terapie intensive

Ieri su quasi 16mila tamponi nel Lazio si sono registrati 1.488 casi positivi, 68 i decessi e record dei guariti +4.471. Aumentano i tamponi, i casi positivi e i decessi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:11 - A Roma 886 nuovi casi

Ieri su quasi 16mila tamponi nel Lazio si sono registrati 1.488 casi positivi, 68 i decessi e record dei guariti +4.471. Aumentano i tamponi, i casi positivi e i decessi. Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Previsto valore Rt in calo e sotto l'1. Diminuisce l'incidenza, migliorano sensibilmente il tasso di occupazione dei posti letto Covid e delle terapie intensive. Regolare l'indagine epidemiologica per 85% dei casi. I risultati dimostrano che il rigore paga e non bisogna abbassare la guardia". Del totale dei casi registrati oggi 886 sono a Roma mentre nelle altre province si registrano 296 casi e nove i decessi nelle ultime 24 ore.