Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri ci sono stati 1.488 nuovi casi nel Lazio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Si è svolta ieri una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi. Nel corso del tavolo la Regione ha spiegato che sta valutando, in relazione al quadro epidemiologico, se prorogare o meno l'ordinanza sulla chiusura dei megastore e dei mercati all'aperto nei festivi e prefestivi. In caso di apertura verranno effettuati maggiori controlli anti assembramento. Riconfermato per il weekend il dispositivo di sicurezza messo in campo nelle ultime settimane. Secondo quanto si è appreso, nell'ultimo fine settimana a Roma e provincia sono state controllate oltre 20mila persone e 8.500 esercizi commerciali.