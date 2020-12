Maltempo a Roma, evacuate 70 persone da barche e argini del Tevere

Ieri sera, gli uomini della polizia locale di Roma Capitale hanno fatto evacuare dal Tevere circa 70 persone, tra senza fissa dimora e altri ospiti che si trovavano a bordo dei galleggianti, a causa dei rischi connessi alla piena del fiume (LE FOTO). A seguito delle forti piogge, infatti, un’imbarcazione si era distaccata dalla riva e stava prendendo il largo: grazie all’intervento di alcuni agenti è stato possibile assicurarla con una cima per evitarne la deriva, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Nella giornata di oggi, i pompieri hanno messo in sicurezza anche altre due imbarcazioni più piccole, fissandole a dei punti fissi valutati sul posto. Sono tuttora in atto altre verifiche da parte delle pattuglie dei vigili sugli accessi alle golene dei due fiumi, Tevere e Aniene.