È stata chiusa la falla che domenica ha provocato l'esondazione del fiume tra Nonantola e Castelfranco Emilia. Disagi in Veneto, in particolare nel Vicentino e nel Bellunese. Nella Capitale il fiume ha già in parte invaso le banchine. Sono oltre 2.500 gli interventi dei Vigili del fuoco dall'inizio dell'ondata di maltempo