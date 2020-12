Maltempo: Alto Adige sotto la neve, allerta fiumi in Emilia e Friuli

L'Italia resta nella morsa del maltempo da Nord a Sud a causa dei vortici ciclonici sospinti da correnti polari che hanno portato neve e pioggia. Alcune zone sono finite sott'acqua per l'esondazione dei fiumi, mentre su Alpi e Dolomiti si fanno i conti con la grande quantità di neve caduta. Per la giornata di oggi è prevista allerta rossa su parti del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e provincia di Bolzano, con spostamento della perturbazione verso il meridione ( LE PREVISIONI ).

Mai così tanta pioggia, in sole 48 ore, da oltre 30 anni a questa parte: è il dato più significativo dell'allerta rossa che ha interessato il Friuli Venezia Giulia nel fine settimana e che ha causato l'ingrossamento dei fiumi, qualche frana e la chiusura temporanea di arterie secondarie. Piogge torrenziali si sono abbattute soprattutto sulla provincia di Pordenone e la Carnia. In Valcellina si sono verificati i disagi principali con la chiusura della strada regionale 251 per allagamento, riaperta ieri sera dopo 48 ore, e un paio di frane a Erto e Casso. Smottamenti si sono verificati anche in provincia di Udine, ad Arta Terme e Collina. Si sono verificati poi allagamenti a San Pier d'Isonzo, Pasian di Prato, San Vito al Tagliamento, San Quirino, Gonars oltre a una frana a Tarcento, con 260 utenze rimaste senza elettricità tra le province di Udine e Pordenone. Restano chiuse al traffico un paio di strade tra Porcia e Prata per l'esondazione del rio Sentiron. Per quanto riguarda le allerte, resta in vigore quella rossa in Carnia e Friuli Occidentale fino alle 12 di oggi, mentre quella arancione permane su Pordenonese e Carnia e sulla pianura friulana, dove proseguiranno temporali e neve. Anche oggi rimangono chiuse le scuole nell'ex provincia di Pordenone e nei comuni più colpiti dell'area montana e pedemontana dell'ex provincia di Udine, e stop anche al trasporto pubblico, deciso su ordinanza regionale.

L'Alto Adige è sotto la neve ormai da 48 ore, ma l'autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico dopo la chiusura avvenuta sabato sera per motivi di sicurezza tra Vipiteno e il confine di Stato. In provincia di Bolzano continua a nevicare già attorno ai 500 metri e a piovere incessantemente a fondovalle. Alla stazione nivo-meteorologica del Lago Verde in Val d'Ultimo a 2.500 metri il manto nevoso questa mattina ha raggiunto 2,20 metri. A Plan, paesino isolato della Val Passiria, c'è un metro e 70 centimetri di neve. Il via libera alla riapertura è arrivato dalla Commissione valanghe, che ha rivalutato la situazione dopo il passaggio dell'ondata di maltempo.

Nel Modenese oltre 300 evacuati per l'esondazione del Panaro

Sono 64 le persone che nel Modenese hanno trovato asilo nelle aree di assistenza organizzate dopo l'esondazione del fiume Panaro di ieri, 6 dicembre, nei pressi del comune di Nonantola. Le aree di accoglienza sono state divise in quattro: Covid, non Covid, quarantenati e in attesa di tampone. In 300 circa hanno invece trovato alloggio da parenti. Le autorità hanno garantito che la falla di 70 metri lineari sull'argine a monte dell'abitato verrà chiusa entro oggi. A Modena, per via precauzionale, diversi ponti sono rimasti chiusi questa notte a causa della piena del Panaro e del Secchia, lo stesso accadrà anche stanotte. Chiuso anche un tratto della strada Nonantolana. L'allerta rossa per i fiumi in Emilia è di 36 ore nel modenese, stessa durata ma livello arancione nel ferrarese.

Disagi nel Bellunese

Disagi da ieri anche in Veneto nel Bellunese con problemi per i collegamenti e la viabilità a causa di piogge, nevicate e smottamenti. Il presidente della Regione Luca Zaia, "a causa del rischio di frane e valanghe provocato dal maltempo di queste ore", ha invitato "tutti i cittadini ad evitare di dirigersi verso il bellunese". Ad Alpago si è verificata la situazione più delicata: trasportati da ambulanze, sono stati evacuati i 76 anziani ospiti della casa di riposo con le caldaie allagate. Adesso sono in strutture sicure a Ponte delle Alpi e a Pieve di Cadore. Ora gli interventi dei vigili del fuoco (circa 400 da venerdì) sono in esaurimento. L'alluvione è stata scongiurata a Vicenza grazie all'apertura, per la prima volta dal suo completamento nel 2016, del bacino di invaso di Caldogno che - superando il collaudo - ha consentito l'abbassamento del Bacchiglione, cresciuto pericolosamente.