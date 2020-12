Roma, rafforzati controlli in vie shopping e zone della movida

Questo è quanto emerge dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduta dal prefetto Matteo Piantedosi. Nell'incontro sono state messe a punto le misure di sicurezza per i prossimi quattro giorni

"Sorvegliate speciali" per il weekend, per il ponte dell'Immacolata e per tutte le festività le vie dello shopping della Capitale e le zone di ritrovo particolarmente frequentate. Riconfermato il dispositivo di sicurezza degli ultimi weekend con un'intensificazione dei controlli estesa anche a Trastevere e all'Eur dove si erano verificati maggiori assembramenti.

La riunione

