Covid Roma, lezione d’arte nei vicoli per studenti liceo Kennedy

I ragazzi della quinta A hanno effettuato un itinerario barocco che ha toccato piazze e chiese, suddivisi in cinque gruppi per non creare assembramenti

I ragazzi della quinta A del liceo Kennedy al Gianicolo, a Roma, lo scorso venerdì 27 novembre hanno fatto lezione di arte dal vivo dopo settimane che non si vedevano (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO), passeggiando tra i vicoli della Capitale. L’idea è stata dell’insegnante di arte Francesca Romana Bixio, 53 anni, da sette al Kennedy.

La lezione all’aperto

Gli studenti – 26 in tutto – sono stati divisi in cinque gruppi per evitare assembramenti, raggiungendo, di volta in volta, le docenti che li attendevano al punto di arrivo. Le insegnanti presenti erano in totale tre: oltre a quella di arte, le colleghe di inglese Laura Bisognero e di religione Elena Sovani. Alle 8.15 del 27 novembre i ragazzi hanno così iniziato un itinerario barocco che ha toccato piazze e chiese, da piazza del Popolo a piazza Navona, con domande precise e spunti per gli alunni.