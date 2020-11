Covid Lazio, positivo il sindaco di Terracina

Dopo il sindaco di Latina, Damiano Coletta, un altro primo cittadino ha annunciato la sua positività al Covid. Si tratta di Roberta Tintari, sindaco di Terracina, che lo ha annunciato tramite un post sulla sua pagina Facebook. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - LA SITUAZIONE A ROMA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Il post

"Ho eseguito il tampone molecolare - ha affermato il sindaco - che ha rivelato la mia positività al Covid-19. Al momento non ho sintomi e sto bene. L'attività amministrativa non si interrompe perché proseguirò, insieme alla giunta e ai miei collaboratori, a lavorare da remoto. Terracina ha bisogno dell'impegno di tutti per superare questi mesi difficili, so di poter contare su tutti voi", sono state le parole della prima cittadina.