Roma, manca il personale: chiusa l’intera linea della metro C

L'intera linea della metro C di Roma è chiusa. Secondo quanto si è appreso, stamattina la linea non è entrata in funzione perché mancava il personale e non si raggiungeva il numero necessario per tenerla aperta. L'Atac è al lavoro per cercare di risolvere il problema. L’azienda ha reso noto di aver attivato un servizio di bus sostitutivo sulla tratta che collega San Giovanni a Pantano. Bus che, come dimostrano le foto postate da alcuni utenti su Twitter, risultano essere sovraffollati.

La nota di Atac

"Atac svolgerà accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata apertura della linea C della metropolitana per indisponibilità di personale", si legge in una nota diramata dalla municipalizzata. "Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno, infatti, non era sufficiente per garantire l'esercizio in sicurezza della linea - aggiunge l'azienda -. Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità”.