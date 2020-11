Covid Lazio, indice Rt sotto 1. D'Amato: "Non abbassare guardia"

Scende sotto a 1 il valore Rt nel Lazio dove oggi si registra un calo dei casi di Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LAZIO E A ROMA). "Il valore Rt scende sotto a 1 e si attesta a 0.9 - rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato - . Diminuisce tempo mediano tra data inizio sintomi e data diagnosi da 4 a 2 giorni. Bene l'indicatore del totale risorse umane dedicate all'attivita' di tracciamento. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva al 32% e quello di area medica per pazienti Covid al 49%. Non bisogna abbassare la guardia occorre ancora tempo".