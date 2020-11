Covid, Fiumicino premiato miglior scalo europeo per terzo anno di fila

Per il terzo anno consecutivo, l’aeroporto di Fiumicino è il miglior scalo in Europa. Il "Leonardo da Vinci" si aggiudica il "Best Airport Award 2020" nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, rilasciato dall'Airports Council International (Aci) Europe, l'associazione internazionale che rappresenta più di 500 scali in Europa. Lo rende noto Aeroporti di Roma.

La motivazione

Quest'anno, il risultato ha un "significato particolarmente importante perché ha riguardato le misure e i protocolli adottati nel contenimento della pandemia e conferma come lo scalo della Capitale sia il più riconosciuto al mondo nel contrasto al Covid-19", sottolinea Adr (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE NEL LAZIO E A ROMA). Fiumicino, infatti, continua ad essere l'unico aeroporto a livello globale ad aver ottenuto il rating massimo di 5 stelle da Skytrax, l'organizzazione internazionale di valutazione delle compagnie aeree e scali, dopo aver ricevuto l'attestazione Biosafety Trust Certification di Rina Service e l'Airport Health Accreditation (primo aeroporto nell'Unione Europea ad ottenerlo) sempre da parte di Aci.

Ad Aeroporti Roma: “Siamo particolarmente orgogliosi”

"Siamo particolarmente orgogliosi - dichiara l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone - per questo nuovo e storico riconoscimento: stavolta il premio Best Airport testimonia il percorso virtuoso che, coniugando sicurezza e qualità nell'esperienza aeroportuale con tempestività e incisività, ha reso Fiumicino l'aeroporto più riconosciuto al mondo nel contrasto al Covid-19. È una nuova pietra miliare nella strategia di ADR, sempre più orientata a eccellenza nei servizi, sostenibilità e innovazione".

Zingaretti: “Riconoscimento conferma eccellenza”

"Complimenti ad Aeroporti di Roma, che ottiene per il terzo anno il Best Airport Award di AciEurope, grazie a importanti risultati Fiumicino anche nella lotta al Covid. Riconoscimento conferma l'eccellenza del primo scalo della Capitale, nonostante la fase che stiamo vivendo". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.