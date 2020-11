Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così l'assessore regionale alla Sanità. Alessio D’Amato: "Non bisogna proprio in questo momento abbassare la guardia, rimane indispensabile raffreddare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore nei comportamenti"

Ieri su oltre 29mila tamponi nel Lazio si sono registrati 2.686 casi positivi, 49 i decessi e 301 i guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi resta intorno al 9%. Sono 2.953 i ricoveri e 259 in terapia intensiva. Aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Così l'assessore regionale alla Sanità. Alessio D’Amato: "Non bisogna proprio in questo momento abbassare la guardia, rimane indispensabile raffreddare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore nei comportamenti. Rimane alta la pressione nella rete ospedaliera che sfiora quasi tremila ricoveri Covid”.