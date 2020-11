Roma, al Tufello realizzato il murale dedicato a Gigi Proietti. FOTO

L’opera, dalle dimensioni di 11 metri per 15, è stata realizzata dallo street art Lucamaleonte sulla facciata laterale del palazzo Ater in via Tonale, angolo via Capraia, dove il grande attore è cresciuto

Roma rende omaggio a Gigi Proietti (L'ADDIO - LE FOTO) con un murale a lui dedicato al Tufello, il quartiere dove il grande attore, scomparso lo scorso 2 novembre, è cresciuto. L’opera, dalle dimensioni di 11 metri per 15, è stata realizzata dallo street art Lucamaleonte sulla facciata laterale del palazzo Ater in via Tonale, angolo via Capraia, in cui Proietti ha passato l'infanzia. Il progetto è nato dalla collaborazione di Regione Lazio e Ater Roma con la Fondazione Roma Cares della As Roma. Negli scorsi giorni, diversi artisti hanno voluto ricordare Proietti riempiendo la città con opere che lo ritraggono: tra queste, sempre al Tufello, quella di Harry Greb.