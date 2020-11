Roma, al Tufello murale in memoria di Gigi Proietti. VIDEO

Il Tufello, quartiere romano in cui è cresciuto Gigi Proietti, ospiterà un murale in ricordo del grande attore (L'ADDIO - LE FOTO). Si tratta di un omaggio al grande attore voluto dalla Regione Lazio insieme ad Ater Roma e in collaborazione con la Fondazione Roma Cares della As Roma. Già diversi artisti infatti hanno deciso di omaggiare Proietti riempiendo la città con opere che lo ritraggono: tra queste, sempre al Tufello, quella di Harry Greb (nella foto).

Il murale

Il murale da 11 per 15 metri verrà realizzato dall'artista Lucamaleonte proprio su una facciata dell'edificio dove l'attore ha trascorso l'infanzia, in via Tonale. "È il nostro omaggio a Proietti che abbiamo voluto perché per tutti noi è stato molto più che un grande attore - ha spiegato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in una nota - sono certo che anche grazie a questa opera il sorriso sornione di Proietti continuerà, come è stato in tutti questi anni, a portare felicità ai romani".

"Abbiamo deciso di realizzare un murale su un edificio popolare al Tufello per omaggiare un artista amato soprattutto dall'anima più verace e genuina di Roma - aggiunge l'assessore alla Casa Massimiliano Valeriani - restituendolo anche a quella parte di città che lui ha vissuto e raccontato".