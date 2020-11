Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel negozio era assente il registro dei clienti e non si rispettavano le misure previste per la limitazione del contagio: attività sospesa per 5 giorni e sanzioni per circa 1.000 euro

Dodici persone in meno di 30 metri quadri, oltre all'assenza del registro dei clienti e al mancato rispetto di alcune misure previste per la limitazione del contagio: per questo motivo ieri gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale hanno chiuso un parrucchiere in zona Esquilino. Per il titolare 42enne sospensione dell’attività per 5 giorni e sanzioni per circa 1.000 euro.

Intanto, ieri Il cardinale Gualtiero Bassetti, già ricoverato in ospedale a Perugia dopo essere risultato positivo al Coronavirus, è stato trasferito in terapia intensiva dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO).

10:41 - A Fiumicino contagi salgono a 171

Nel comune di Fiumicino continua a salire la curva dei contagi al Covid 19: sono 176 i positivi, cinque più di ieri, ancora un picco dall'inizio dell'emergenza, imn base ai dati forniti oggi dalla la Asl Rm 3. "La situazione è molto preoccupante - commenta il sindaco di Fiumicino Esterino Montino - perché i dati sono in continua salita e questo potrebbe comportare la necessità di attuare ulteriori restrizioni. Valuteremo il da farsi anche in base alle indicazioni del nuovo Dpcm del Presidente Conte, in pubblicazione in Gazzetta in queste ore. Nel frattempo esorto tutti i cittadini e le cittadine del Comune a prestare la massima attenzione e a rispettare le prescrizioni per la prevenzione dei contagi da coronavirus. Igienizzate di frequente le mani, spostatevi solo se necessario, mantenete le distanze fra persone e indossate sempre la mascherina".

10:14 – Roma, chiuso parrucchiere: 12 persone in 30 metri quadri

Dodici persone in meno di 30 metri quadri, oltre all'assenza del registro dei clienti e al mancato rispetto di alcune misure previste per la limitazione del contagio: per questo motivo ieri gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale hanno chiuso un parrucchiere in zona Esquilino. A carico del titolare, un cittadino di nazionalità dominicana di 42 anni, la sospensione dell'attività per 5 giorni e sanzioni per circa 1.000 euro a seguito delle violazioni riscontrate, sia per l'inosservanza delle disposizioni anti-contagio, come l'assenza dei prodotti igienizzanti ed il mancato uso delle mascherine, sia per ulteriori irregolarità amministrative per le quali è stata inviata segnalazione al municipio di zona. Questo intervento si inserisce in un piano di controlli a tutela della salute pubblica che la Polizia Locale del I Gruppo, diretto da Maurizio Maggi, sta svolgendo in collaborazione con il Commissariato Esquilino della Polizia di Stato