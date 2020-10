Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Al grido "Tu ci chiudi, tu ci paghi" scenderanno in piazza oggi pomeriggio a Roma "movimenti sociali e sindacali". L'appuntamento è alle 18 in piazza Indipendenza. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:15 - Oggi protesta in piazza Indipendenza

Al grido "Tu ci chiudi, tu ci paghi" scenderanno in piazza oggi pomeriggio a Roma "movimenti sociali e sindacali". L'appuntamento è alle 18 in piazza Indipendenza. "È il momento per chi crede che il Covid-19 sia un nemico comune, pericoloso e assassino - dicono gli organizzatori nell'appello unitario di convocazione - È il momento per chi non vuole più negazionisti e fascisti in piazza. Se sono necessari i lockdown e le misure di contenimento allora devono essere necessarie anche le misure economiche a difesa della popolazione. Vogliamo un reddito universale, vogliamo una patrimoniale che tassi i milionari e le multinazionali, vogliamo che vengano fermati sfratti e sgomberi, vogliamo un investimento nel comparto medico e l'aumento dei posti in terapia intensiva, vogliamo una scuola di qualità su cui si investa, vogliamo sostegno alle attività culturali e sociali del paese. Vogliamo curarci senza morire di fame, senza avere paura del futuro o di trovarci senza garanzie di fronte all'incertezza di questi tempi". Gli organizzatori aggiungono: "Vogliamo andare a dirlo fin sotto il Mef!". Al momento non risulterebbero preavvisi in questura per questa manifestazione.