Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Giornata di disordini ieri a Roma in occasione di due diverse manifestazioni, di opposto colore politico (FOTO). Le prime tensioni si sono registrate nel pomeriggio a Campo de' Fiori, dove le “Mascherine tricolori” si erano radunate per protestare contro le chiusure volute dal Governo. Dopo un inizio pacifico, alcuni manifestanti di estrema destra hanno deciso di dirigersi verso Montecitorio, scontrandosi così con le forze dell’ordine in tenuta antisommossa che cercavano di bloccare l’iniziativa. In serata, invece, altri tafferugli si sono verificati nei pressi dell’università La Sapienza durante il corteo organizzato da antagonisti e centri sociali. Alcune persone sarebbero state fermate e la loro posizione e al vaglio delle forze di polizia. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

9:42 - Oggi e domani chiusi per sanificazione Musei Capitolini

Oggi e domani, 1 e 2 novembre, i Musei Capitolini - compresa la mostra "I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori" a Villa Caffarelli - saranno chiusi al pubblico per sanificazione degli spazi. Lo comunica il Campidoglio in una nota.



