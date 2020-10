Covid Roma, flash mob di protesta dei ristoratori. Video

Tovaglie e stoviglie appoggiate a terra, cartelli sorretti dai manifestanti ben distanziati che esprimono preoccupazione per il futuro del settore, e un trombettista che suona. È questo il flash mob organizzato oggi a Roma da imprenditori e operatori del settore della ristorazione, una manifestazione pacifica per protestare contro le nuove misure anti-Covid introdotte dal Governo con il Dpcm del 24 ottobre scorso. Presente in piazza, contestato da parte dei manifestanti, anche il leader della Lega, Matteo Salvini. (GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO – LE PROTESTE – LA SITUAZIONE A ROMA)