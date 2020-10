Covid Roma, protesta dei venditori ambulanti davanti al Campidoglio

Tra le categorie colpite dalle chiusure disposte dal nuovo Dpcm, i commercianti sono scesi in piazza a Roma per protestare contro le ultime disposizioni anti-coronavirus

Tra le categorie colpite dalle chiusure disposte dal nuovo Dpcm per far fronte alla nuova ondata di contagi da coronavirus, i venditori ambulanti sono scesi in piazza a Roma per protestare contro le ultime disposizioni. Ambulanti ed esercenti legati al mondo delle fiere stanno manifestando davanti al Campidoglio. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI A ROMA)

Oggi, sempre a Roma, si è tenuta anche la protesta del comparto Convegni e congressi.