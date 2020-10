Covid Roma, protesta dei lavoratori del settore Congressi e Convegni

I manifestanti chiedono le ragioni per cui il settore è stato chiuso in modo discriminatorio dal recente Dpcm e ristori concreti per il comparto

Protesta in piazza Montecitorio a Roma dei lavoratori del settore Convegni e Congressi, che manifestano contro l’ultimo provvedimento governativo. Il Dpcm impone infatti lo stop a convegni, congressi ed eventi aziendali, ripartiti da poco e nuovamente bloccati.

Secondo gli organizzatori, le iniziative organizzate a distanza per far fronte al blocco non sono sufficienti, e il timore è che prima di settembre del prossimo anno non si possa ripartire. Davanti a Palazzo Chigi, i manifestanti chiedono le ragioni per cui il settore è stato chiuso in modo discriminatorio dal recente Dpcm e ristori concreti per il comparto.

I numeri del settore

"L’industria dei congressi e degli eventi - si legge in una nota -, a livello nazionale, traina il turismo generando un indotto di circa 65 miliardi di euro con un impatto diretto sul Pil di 36,2 miliardi di euro/anno (l’Italia rappresenta la sesta nazione al mondo per impatto economico generato dal settore degli eventi e dei congressi), impiega 569 mila addetti".