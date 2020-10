Roma, tentano furto in un supermercato: indagini in corso

Tentato furto nella notte in via Delia in zona Prenestina, alla periferia di Roma. Quattro persone sono entrate in un supermercato tentando di far esplodere la cassa con il gas. Tentativo, però, fallito e sono scappati a piedi abbandonando l'auto, risultata rubata, con la quale erano arrivati. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che indagano sull'accaduto.