Covid Roma, quattro arresti dopo disordini. Al vaglio altre posizioni

Sono quattro gli arrestati e altrettanti i denunciati per i disordini avvenuti a Roma durante la notte contro le misure adottate per contrastare l'emergenza Coronavirus. Lo si apprende da fonti di Polizia. Undici persone sono state identificate, ma al vaglio ci sono anche altre posizioni. Verranno analizzate immagini delle telecamere e i filmati.