Covid, a Roma piazze della movida vietate dalle 21 nel weekend

Campo de' Fiori, piazza Trilussa a Trastevere, piazza Madonna de' Monti, via del Pigneto e via Pesaro saranno chiuse al pubblico nei weekend, nei giorni di venerdì e sabato dalle 21 alle 24. Questo quanto prevede la bozza dell'ordinanza per limitare la diffusione de Covid-19 che la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dovrebbe firmare nelle prossime ore. Eventuali violazioni del divieto saranno sanzionate con una multa che va dai 400 ai 1.000 euro. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA)

L'ordinanza

Si tratta di una delle misure anticovid indicate dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica che si è riunito in questi giorni in Prefettura. Il provvedimento sarà in vigore fino al 13 novembre 2020 ma potrebbe essere soggetto ad una proroga. Sarà consentito l'accesso e l'uscita dagli esercizi commerciali aperti e dalle abitazioni private.