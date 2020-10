Roma, consegnata borsa di studio dedicata a memoria di Willy Monteiro

Unint, Università degli Studi Internazionali di Roma, stamattina ha consegnato a una studentessa di origini capoverdiane, Isabel Rosa Rodriguez, una borsa di studio dedicata alla memoria di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni picchiato e ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre.

La consegna della borsa di studio

La consegna di 'Una Borsa per Willy - La cultura contro la violenza' è avvenuta durante la cerimonia che si è svolta alla presenza della madre di Willy, Lucia Monteiro Duarte, del presidente dell'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, di Felicetto Angelini, sindaco di Artena, di Domenico Alfieri, primo cittadino di Paliano e di Jorge Josè de Figueiredo, ambasciatore della Repubblica di Capo Verde. "Questa è una cerimonia che non avremo mai voluto tenere - ha spiegato il rettore dell'Unint, Francisco Matte Bon-. È una società dominata dall'immagine di sé, dove si sono persi i veri valori della vita. Non esiste formazione emotiva e non c'è più rispetto per le persone. Per questo abbiamo voluto questa borsa, per ricordare inveve valori di pace e solidarietà".

La madre di Willy: "Per noi questa borsa ha un grande significato"

"Questa borsa di studio ha un significato grande per noi - ha spiegato Lucia Monteiro Duarte -. Willy sarebbe felice. Spero che la studentessa che ha preso la borsa saprà cogliere questo spirito di pace, non violenza e di non odiare nessuno. La violenza porta sempre al male".