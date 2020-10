Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 24 le persone ospitate in un centro di accoglienza per migranti a Fiuggi, in provincia di Frosinone, risultate positive a Covid-19, lo ha reso noto il sindaco Alioska Baccarini

Ventiquattro casi positivi in un centro di accoglienza per migranti a Fiuggi, in provincia di Frosinone, la notizia è stata resa nota dal sindaco Alioska Baccarini. "Il dato - informa il primo cittadino - è tuttavia ancora parziale. Sulle circostanze e gli sviluppi della vicenda, su cui si sta facendo chiarezza e che è stata segnalata alle competenti autorità sin dal primo momento, seguiranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni comunicazioni e aggiornamenti. Nessun caso a scuola e nessuno negli uffici comunali", ha aggiunto il sindaco che ha anche firmato l'ordinanza per attivare il Centro operativo comunale. (DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:02 – In Lazio 994 nuovi casi su 28mila tamponi

"Su quasi 28 mila tamponi, vero e proprio record, nel Lazio si registrano 994 casi positivi (il dato tiene conto di oltre 200 recuperi di notifiche della Asl roma 2 e della Asl di Frosinone), 12 i decessi e 62 i guariti", ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato."I positivi sui tamponi effettuati sono il 3,6%", ha aggiunto D'Amato.