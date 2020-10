Coronavirus, un caso a Santa Marta: è la residenza di Papa Francesco

"Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui", riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni

Si registra un nuovo caso di Covid in Vaticano, questa volta a Santa Marta, la residenza del Papa. "Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede", riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)