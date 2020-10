Maltempo, allagamenti e alberi caduti a Roma

Oltre una ventina solo le chiamate ricevute per alberi e rami pericolanti o caduti sulla carreggiata o sui veicoli in sosta. Al momento non si registrano feriti

Da questa mattina all'alba sono circa un centinaio gli interventi già eseguiti dalle pattuglie della polizia locale per il maltempo. Gli agenti stanno lavorando da ore per la messa in sicurezza delle aree colpite da allagamenti, alberi o rami caduti e per rilevare i danni causati dalle forti piogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti stradali avvenuti in queste ore. (IL METEO NEL LAZIO)

Gli interventi

Oltre una ventina solo le chiamate ricevute per alberi o rami pericolanti o caduti sulla carreggiata o sui veicoli in sosta. Al momento non si registrano feriti. Tra gli interventi legati ad allagamenti in via Cristoforo Colombo, sotto il ponte del Grande raccordo anulare direzione Roma e in Via di Casal Palocco altezza Polisportiva.