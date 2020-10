Omicidio Sacchi, quinto indagato per trattativa sulla vendita di droga

Una quinta persona è indagata dalla Procura di Roma nel segmento dell'indagine sulla trattativa per la vendita di 15 chilogrammi di droga nell'ambito della vicenda dell'omicidio di Luca Sacchi (L’OMICIDIO – LE INDAGINI – LE MISURE CAUTELARI).. Si tratta di Valerio Rispoli, come annunciato oggi in aula dal pm Giulia Guccione, che era presente sulla scena dell'omicidio la notte del 23 ottobre del 2019. Per la tranche di indagine sulla trattativa sono imputati Valerio Del Grosso, Paolo Pirino, Marcello de Propris e Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Sacchi.

L’udienza del processo

Agli atti del processo è stato inoltre depositato anche un video del 22 ottobre acquisite nel corso di una indagine della Polizia sua una attività di spaccio in cui sono visibili Marcello, Armando De Propris, e Valerio Del Grosso e una quarta persona davanti ad un bar di piazza Coleman nella zona di Tor Sapienza. Infine nel corso dell'udienza è stato ascoltato l'agente immobiliare che era stato contattato da Anastasiya che voleva affittare un appartamento. "Non aveva specificato la tipologia di appartamento. Anastasya - ha detto il teste - è venuta prima da sola e poi con Luca. Il budget era di 900 euro e aveva fatto una proposta su un appartamento mostrando interesse anche per un altro. Quel giorno venne accompagnata da un'altra ragazza".